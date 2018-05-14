الصحة الفلسطينية: نعمل على إدخال 7 شاحنات أدوية إلى قطاع غزة

أكد وزير الصحة الفلسطيني الدكتور جواد عواد، اليوم الاثنين، أن العمل جار مع هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية على إدخال 7 شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، مشيرا أن هذه الشاحنات متواجدة الآن على معبر بيتونيا، وتنتظر الإذن بالعبور إلى قطاع غزة.

وقال وزير الصحة -في بيان- "نقوم بالتواصل مع الشؤون المدنية، ونتابع هذا الموضوع لحظة بلحظة، من أجل إصدار التصاريح اللازمة لعبور الشاحنات من معبر بيت حانون إلى مستودعات وزارة الصحة في قطاع غزة".

يذكر أن هذه الشاحنات لم تعبر إلى القطاع بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم، وهي ضمن قافلة الشاحنات التي تم الإعلان عن تسييرها مؤخرا إلى قطاع غزة، والتي يبلغ عددها 20 شاحنة.

وكان وزير الصحة قد أطلق في وقت سابق مساء اليوم، نداء عاجل لجميع دول العالم ومنظماته للعمل على إيقاف المجزرة التي ترتكبها إسرائيل حالياً ضد المتظاهرين العزل على الشريط الحدود لقطاع غزة.

وقال "إن على جميع دول العالم التي تتغنى وتدعم حقوق الإنسان الوقوف بشكل جدي لحماية المدنيين العزل، وأطالب منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والأمم المتحدة للعمل على كبح جماح آلة القتل الإسرائيلية".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد قررت، أمس الأول السبت، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري حتى إشعار آخر وذلك بعد الحريق الذي تعرض له المعبر يوم الجمعة على يد مجموعة من الشبان الفلسطينيين الغاضبين في نهاية أحداث الجمعة السابعة لمسيرات العودة الكبرى بعد أن تمكنوا من اجتياز السلك الشائك على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتهم بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري حتى إشعار آخر نتيجة عدم صلاحيته للعمل بعد الأضرار التي لحقت فيه بفعل أحداث الجمعة.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال ست معابر تجارية للقطاع منذ عدة سنوات، حيث يعمل هذا المعبر لإدخال البضائع بأنواعها وهو مخصص لنقل كميات الوقود والغاز إلى قطاع غزة.