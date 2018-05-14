افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض «أتوم إكسبو» بموسكو

-«ليخاتشيف»: التعاون الدولي هو سبيل النجاح.. و«شاكر»: خبراء هيئة المحطات النووية يعملون حاليا في موقع «الضبعة».. وسيتم إنشاء مركز خاص للنفايات في المحطة



افتُتحت فعاليات منتدى «اتوم اكسبو» 2018 في نسختة العاشرة، والذي يختص بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية في العالم أجمع، صباح اليوم، بمدينة سوتشي الروسية، بحضور مدير عام مؤسسة روس أتوم الروسية أليكسي ليخاتشيف، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، ووزير الكهرباء محمد شاكر، بالإضافة إلى العديد من الخبراء والمتخصصين على مستوى العالم.

وقال «ليخاتشيف»، في كلمته: «إن التعاون الدولي المشترك هو سبيل النجاح، وإن المنتدى في دورته العاشرة يستعرض التعاون والتنسيق وإقامة الشراكة طويلة الأمد، وهو ما يسمح لنا بأن نتطور ونتحرك سويا إلى الأمام؛ لتدعيم مكانة الطاقة الخضراء، حيث إن الطاقة النووية هي جزء لا ينفصل عنها».

وعلى هامش المنتدى، عقد وزير الكهرباء، عدة اجتماعات مهمة مع قيادات مؤسسة روس أتوم الروسية؛ لمناقشة التفاصيل الخاصة بإعداد وثائق المحطة النووية، تمهيدا لإصدار التراخيص الخاصة بإنشاء أول مفاعل نووي سلمي بطاقة 1200 ميجاوات في مدينة الضبعة.

وقال «شاكر»، في تصريحات على هامش مشاركته بالمؤتمر، إن خبراء هيئة المحطات النووية يقومون حاليا بالعمل في موقع محطة الضبعة النووية، وإعداد الوثائق اللازمة لمراجعتها من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مشيرا إلى أن كل وحدة من وحدات محطة الضبعة لها إعدادات خاصة بها من حيث المواصفات الدقيقة لكل وحدة على حدة، ومكان إنشاءها.

وأضاف أنه سيتم إنشاء مركز خاص للنفايات النووية في الضبعة وهو أمر مهم وضروري للتعامل مع نفايات محطة الضبعة النووية بأمان تام وهو شيء لم يحدث في العديد من دول العالم التي تمتلك محطات نووية، مؤكدا أن ما حدث من مفاوضات لإنشاء محطة الضبعة لم يحدث في أي تعاقد آخر في دول العالم سواء من ناحية السعر والتكنولوجيا المستخدمة وتدريب للكوادر النووية.

ولفت إلى وضع استراتيجية متكاملة لإعداد الكوادر لجميع المراحل الإنشائية للمحطة حيث تتضمن الاستراتيجية إعداد عدد كبير من الكوادر ولتأهيل بنية تحتية للطاقة النووية في مصر.

وأشار إلى أنه حتى الآن تم تدريب 1700 من الكوادر الفنية والخبرات التكنولوجية المهمة؛ لتكون مصر من الدول ذات الكفاءة التشغيلية في المجال النووي، كما تتضمن الاستراتيجية تشكيل لجان يشرف عليها عدد من رؤساء الجامعات المصرية والمفاءات الوطنية.

وذكر أنه سيتم الاستعانة بأكثر من 250 شركة وطنية في إنشاءات محطة الضبعة وتأهيلها لتنفيذ 20% من إنشاءات أول مفاعل لإنتاج الكهرباء في الضبعة وستتزايد أعداد الشركات في المراحل التالية للمحطة.