تقارير: جاريث بيل أمل مانشستر يونايتد للخروح من دائرة الرتابة

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن موسم الانتقالات الصيفية في إنجلترا سيكون محموما للغاية سواء فيما يخص صفقات اللاعبين أو المدربين في ظل السيطرة المطلقة لمانشستر سيتي على مسابقة الدوري الإنجليزي، وأن جاره مانشستر يونايتد سيكون أكثر أندية البطولة تطلعا لتجديد دمائه من أجل المنافسة على اللقب في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد فاز بوصافة الدوري الإنجليزي ولديه فرصة للفوز بلقب كأس إنجلترا ولكن هذا لا ينفي عنه صفة الفريق الأكثر مللا في تاريخ هذا النادي.

واختتم مانشستر يونايتد بطولة الدوري الإنجليزي بالفوز 1 /صفر على واتفورد أمس الأحد.

وترى الصحيفة البريطانية أن على مورينيو الحصول على خدمات اللاعب الويلزي جاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، حيث أن اللاعب، طبقا لقولها، فاز بكل شيء مع النادي الملكي ولن يشعر بأي رهبة أو ضغط في الدوري الإنجليزي.