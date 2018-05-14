«أبو مازن» عن نقل السفارة: اليوم أصبح هناك بؤرة استيطانية أمريكية جديدة في القدس

أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن استيائه من تطورات الأوضاع على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد «عباس»، في كلمة ألقاها للشعب الفلسطيني، مساء الاثنين، رفضه لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قائلًا: «هذا الإجراء هو تزوير للتاريخ، وأؤكد أن اليوم أصبح هناك بؤرة استيطانية أمريكية جديدة في القدس».

وأشاد بالتضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني، قائلًا: «سنستمر في الدفاع عن حقوقنا، حتى نحقق النصر، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف».

وأضاف أن «الولايات المتحدة بهذه الخطوة استبعدت نفسها من العمل السياسي في منطقة الشرق الأوسط، ولم تعد وسيطًا، وإذا كان ولابد فنحن لن نقبل إلا بوساطة دولية».

وناشد الرئيس الفلسطيني، كافة دول العام باتخاذ موقف سريع تجاه ما تشهده الأراضي المحتلة من مجازر، متوجهًا بالشكر لكافة الدول التي أعلنت رفضها لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وتشهد فلسطين، اليوم الاثنين، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 50 فلسطينيًا، وإصابة ما يزيد على 2000 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.