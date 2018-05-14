41 شهيدا فلسطينيا في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي

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ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 41 اليوم الاثنين، في تصاعد غير مسبوق لحدة المواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن من بين القتلى ستة أطفال ومسعف، فيما أصيب أكثر من 1700 بجروح وحالات اختناق وصفت حالة 27 منهم بأنها حرجة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 90 منذ بدء مسيرة العودة الشعبية على أطراف قطاع غزة في 30 مارس الماضي.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة دعت إلى أكبر تجمع شعبي اليوم على الأطراف الحدودية ضمن ما أسمته "يوم العبور".

ومنذ صباح اليوم بدأ ألاف الفلسطينيين بالتوافد إلى المناطق الحدودية الشرقية عبر حافلات جرى تجهيزها في المفترقات والميادين العاملة.

وتتزامن تظاهرات اليوم مع إحياء الذكرى السبعين ليوم النكبة الفلسطينية والاحتفال بنقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس.

وتطالب احتجاجات مسيرة العودة في غزة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 11 عاما.