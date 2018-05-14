محافظ القاهرة: لا تهاون فى مواجهة مغتصبي أراضي الدولة

-عبد الحميد: حملات مكثفة بالمعصرة والسلام لإزالة التعديات على ثلاثة أراضى وتسليمها للجهات المعنية



وجه محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد، رؤساء الأحياء بالتصدي مباشرة لكافة أشكال مخالفات البناء بدون ترخيص، واسترداد أراضي أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها وإزالة جميع التعديات عليها، ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشهده أحياء العاصمة في ملف إزالة التعديات ومخالفات البناء واستعادة أراضي أملاك الدولة، خاصة التي لا تزال في المهد قبل استفادة المخالف من مخالفته دون انتظار صدور قرارات الإزالة أو الدراسات الأمنية.

وأكد المحافظ، خلا اجتماعه الدوري مع رؤساء الأحياء، اليوم، أن الحملات تهدف إلى إعادة الانضباط للشارع القاهري بوجه عام كنوع من تجسيد هيبة الدولة، حيث نجحت أجهزة حي المعصرة في شن حملة إزالة مكبرة لاسترداد أرضي أملاك دولة كانت خصصتها المحافظة لهيئة العامة للطرق والكباري بمساحة 4 آلاف و950 متر على كورنيش النيل بالمعصرة.

أضاف رئيس حي المعصرة محمد فؤاد، أن الحملة التي شكلت من إدارات الحي بالتنسيق مع قوات الأمن وشرطة القسم ومعاونة من قوات إنفاذ القانون بالجيش تمكنت من إزالة كافة التعديات نهائيا على الأرض المذكورة باستخدام لوادر ومعدات الحى طبقًا لقرار الإزالة الصادر، التي تمثلت في بعض المنشآت الخفيفة والهناجر تم اقامتها من قبل بعض الخارجين على القانون، وتم التحفظ على جميع ما تم العثور عليه داخل تلك الهناجر وتحريزها فى محاضر النيابة ضد المخالفين.

وأشار فؤاد، إلى أنه جاري اتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها تأمين الأرض المستردة تجنبًا لعدم عودة التعدي عليها مرة أخرى.

وأعلن المحافظ، عن أنه لا تهاون في مواجهة مغتصبي أراضي الدولة واستردادها كاملًا بعد إزالة جميع التعديات عليها وتطبيق قوة القانون بحسم ضد المخالفين دون تمييز واستعادة وترسيخ هيبة الدولة في ردع كل من تسول له نفسه سلب الأراضي املاك الدولة حفاظًا على المال العام، مؤكدًا على التنسيق والتعاون الكامل بين أجهزة المحافظة ولجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية ووزارة التنمية المحلية، وبمشاركة وتأمين قوات انفاذ القانون بالجيش والشرطة.

وطالب المحافظ، بضرورة تنفيذ آلية صارمة لحماية هذه الأراضي عقب استردادها وإزالة التعديات عليها من خلال استغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على المواطنين، أو تسليمها لجهات الولاية بناء على محاضر تسليم موثقة.

كما تمكنت أجهزة حي السلام أول، من استرداد قطعتي أرض أملاك دولة الاولى بمساحة 3 آلاف و500 متر خلف محطة الصرف الصحى الحلزونية، والثانية بمساحة 2000 متر على مسارات خطوط الصرف الصحي، وتم تنفيذ إزالة التعديات كاملة عليها، وجاري تسليمها لجهات الولاية باعتبارها تابعة لشركة الصرف الصحي لتأمينها والحفاظ عليها من خلال تسويرها.

ولفت اللواء خالد شحاتة رئيس حي السلام أول، إلى أنه تم الاستعانة بجميع المعدات واللوادر اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة نهائيًا، وتم رفع التعديات المقامة على مساحة الأرض بالكامل وتمثلت في مجموعة من المباني، وجاري التخلص ورفع مخلفات الهدم الناتجة عن الازالة وتمهيد الأرض واخلائها تمامًا، والتنسيق مع جهة الولاية لحمايتها والحفاظ عليها من تعديات الخارجين على القانون.