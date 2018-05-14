أعلن مسؤول أمني ليبي، أن طرابلس ستعيد إلى القاهرة، اليوم الإثنين، رفات 20 قبطيا كان تنظيم «داعش» الإرهابي، أعدمهم بطريقة وحشية في مدينة سرت، معقله السابق في ليبيا عام 2015.

وعُثر على رفات الشهداء، وانتُشلت في أكتوبر الماضي بعد أن استُعيدت المنطقة التي دُفنت فيها جثامينهم من قبضة تنظيم «داعش»، بحسب وكالة «رويترز».

وكان تسجيل مصور للواقعة أظهر قطع رؤوس الأقباط المصريين العشرين على شاطئ البحر في فبراير 2015، حيث كان الشهداء في ملابس موحدة برتقالية.

وذكر مسؤول ليبي، أن رفات الأقباط ستنقل بالطائرة من مدينة مصراتة الواقعة غرب ليبيا إلى مصر، لافتا إلى أن أحد الشهداء من غانا، وقد راح ضحية تلك المذبحة 21 شخصا في المجمل.

وكان تنظيم «داعش» قد سيطر على مدينة سرت بشكل كامل عام 2015، في حين فقد المدينة أواخر العام الماضي بعد هزيمته على يد قوات عملية البنيان المرصوص، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، والتي تلقت دعما أيضا عبر ضربات جوية أمريكية.