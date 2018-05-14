نبيل شعث: «ترامب» يريد إثبات هيمنته على العالم أمام شعبه

علق مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور نبيل شعث، على نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها لدى إسرائيل إلى مدينة القدس، وافتتاحها إياها، اليوم.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «أون لايف»، اليوم الإثنين، «الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رجل غريب وعجيب، لم تشهد الولايات المتحدة رئيسًا مثله من قبل، لأنه يأتي في فترة تتغير فيها موازين القوة في العالم، ويريد أن يثبت لشعبه أنه قادرًا على السيطرة والهيمنة على العالم».

وأشار إلى مواصلة الشعب الفلسطيني على الخروج إلى المظاهرات للتعبير عن رفضهم لافتتاح السفارة الأمريكية لدى إسرائيل بالقدس، رغم عملهم بإطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي على المتظاهرين.

وأكد أن بلاده ستعمل على مقاضاة القادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني، وتقديم الدلائل أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا على حق الفلسطينيين في أراضي بلادهم، في إشادة منه بالاهتمام العربي القضية الفلسطينية ومساندة الدول العربية لبلاده.

وتشهد فلسطين، اليوم الإثنين، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على فتح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 20 فلسطينيًا، وإصابة ما يزيد على 900 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، بافتتاح سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس، بمشاركة نحو 33 دولة.