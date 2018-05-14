«اليمن»: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي أضعف قدرة إيران على دعم الحوثيين

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، إن الجيش اليمني الوطني والتحالف العربي لدعم الشرعية بالمين، أحرزا تقدمات كبيرة على ميلشيات الحوثي، وذلك وفقًا للمعطيات التي وقعت على أرض الواقع، وهو ما أدى إلى انهيار معنويات الحوثيين على مدار اليومين الماضيين.

وأضاف وكيل حقوق الإنسان اليمنية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الإثنين، أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، جعل طهران مشغولة بذاتها، وذلك أضعف من تدفق الأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة إلى بلاده، لدعم الحوثيين.

وأشار إلى سيطرة الجيش اليمني بالتعاون مع التحالف على عدد كبير من المواقع التي كانت تهيمن عليها ميلشيات الحوثي، متوقعًا أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الانتصارات.

وأشاد بمدى صمود الشعب اليمني، وتحمله الكثير خلال السنوات الماضية، قائلًا إن اليمن شعبه صامد، ويحيط به أمة عربية مؤمنة بحقوقه وقانون دولي يدعمه.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، ووقع على الهواء مرسومًا للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وتوقيع أقصى العقوبات، بعد وجود أدلة دامغة على استمرار طهران في تخصيب اليورانيوم والاقتراب من إنتاج قنبلة نووية.

وردًا على ذلك الانسحاب، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن إيران تلتزم بما تتعهد به، بينما تنقض أمريكا عهودها دائمًا، متابعًا أن أمريكا تتعامل بعدائية مع الشعب الإيراني وشعوب المنطقة، وتدعم الانقلابات في إيران.