هجوم انتحاري يستهدف مقرا للشرطة الإندونيسية

قالت الشرطة الإندونيسية، صباح اليوم الإثنين، إن دراجة نارية ملغومة انفجرت في مقر للشرطة في مدينة سورابايا مما تسبب في سقوط ضحايا.



وقال فرانس بارونج مانجيرا، المتحدث باسم شرطة مقاطعة جاوة الشرقية "وقع هجوم في الساعة 08:50 صباحا، هجوم بمركبة ملغومة".



وتابع "يمكننا أن نؤكد وقوع إصابات في صفوف قواتنا، وهذا كل ما يمكننا قوله الآن".



وقالت مانجيرا في وقت لاحق إن كاميرات المراقبة أظهرت أن القنبلة كان يحملها رجل وامرأة على متن دراجة نارية.



ويأتي الهجوم بعد يوم واحد من قيام ستة انتحاريين بمهاجمة ثلاث كنائس في المدينة، مما أسفر عن مقتلهم جميعا علاوة على ثمانية أشخاص آخرين.



وقال مانجيرا إن الشرطة قتلت متشددا إسلاميا مشتبها به في وقت متأخر من يوم الأحد في أعقاب انفجار في شقته في بلدة سيدوارجو أسفر عن مقتل زوجة المشتبه به وأحد أبنائه.



وقتل أفراد الشرطة بالرصاص المشتبه به، الذي تبين أن اسمه أنطون، بعد أن هرعوا إلى الشقة ووجدوا أنه كان يحمل جهاز تفجير قنبلة.