متحدث «المترو» يوضح شرائح الاشتراك الشهري الجديد

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، إنه تم استحداث نوع جديد من اشتراكات مترو الأنفاق؛ وهو اشتراك شهري؛ تخفيفًا عن المواطنين، وقد تم الإعلان عنه أمس بجميع المحطات.



وأوضح «عبد الهادي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، تفاصيل الاشتراكات الشهرية الجديدة، قائلًا إنها مقسمة على 4 شرائح؛ الأولى 8 محطات بمبلغ 130 جنيهًا، والثانية 16 محطة بمبلغ 165جنيهًا، والثالثة 26 محطة بمبلغ 190 جنيهًا، والرابعة 37 محطة بمبلغ 250 جنيهًا.



وأشار إلى أنه تم حل أزمة الازدحام التي حدثت بالأمس من خلال توفير كم كافي من العملات المعدنية؛ لشراء التذاكر، متابعًا: «كان هناك استفسارات من المواطنين، بشأن معرفة نوع التذاكر وحساب المحطات التي يرغب الانتقال لها».



ونفى علمه بشأن بيع تذاكر مترو الأنفاق في السوق السوداء، متابعًا أن هناك تواجد أمني مكثف داخل المحطات؛ لضبط الخارجين عن القانون، وعدم تكرار ما حدث أمس من أحداث شغب وتعدى على النظام الجديد.



وأكد أن جميع خطوط المترو تعمل بشكل منتظم، والخدمة تسير بشكل جيد، متابعًا: «الرحلات منتظمة، ونفس عدد الرحلات المعتادة يوميًا، حوالي 522 رحلة في الخط الأول، و664 في الخط الثاني، و430 رحلة في الخط الثالث».



وتابع أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الاشتراكات بعد تطبيق نظام التحصيل الجديد، ووصل عدد الاشتراكات اليوم إلى 8495 اشتراكًا، مقارنة بـ1255 اشتراكًا السبت الماضي.



وطبقت وزارة النقل، الجمعة الماضية، زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، إلى 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، على أن يكون سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشًا فقط.



أما بالنسبة للأسعار الجديدة لاشتراكات المترو، جاءت كالتالي، الشريحة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2 جنيه بنسبة تخفيض 33%، والشريحة الثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2.5 جنيه بنسبة تخفيض 50%، والشريحة الثالثة لعدد 26 محطة بمبلغ 535 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2.97 جنيه بنسبة تخفيض 57.5%، والشريحة الرابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيه، وفيها يبلغ سعر التذكرة 3.89 جنيهات بنسبة تخفيض 44.4%.