مدير الكرة بمانشستر سيتي: إديرسون قادر على أن يصبح من أفضل حراس العالم

قال تشيكي بيجريشتاين مدير الكرة بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إن حارس مرمى الفريق إديرسون ، الذي مدد تعاقده مع السيتي الليلة الماضية، لديه القدرة على أن يصبح واحدا من أفضل الحراس في العالم.

ووقع الحارس البرازيلي عقدا جديدا مع النادي يستمر بموجبه ضمن صفوف الفريق حتى عام 2025 ، حيث بات يشكل جزءا من الخطط طويلة المدى للسيتي.

وقال بيجريشتاين في تصريحات لموقع نادي مانشستر سيتي على الإنترنت "إديرسون أظهر خلال موسمه الأول بالنادي أنه لديه كل الإمكانيات المطلوبة كي يصبح واحدا من أفضل حراس المرمى في العالم."

وأضاف "لديه مهارة هائلة وقدرات تمنحه تفوقا كبيرا على حراس أخرين. إننا نتطلع حقا إلى تطوره ضمن صفوف السيتي على مدار الأعوام المقبلة."

ومن جانبه ، قال الحارس البالغ من العمر 24 عاما إنه لم يتردد بشأن تمديد تعاقده معه النادي.

وأضاف "هذا يعني أن النادي راض عن عملي ، وأنه يثق بي ، وأتمنى أن أكون على مستوى التوقعات داخل أرض الملعب وأقدم ما يبهج الجماهير."

وتابع "أود الفوز مع الفريق بكل ما يمكن الفوز به. كل المسابقات مهمة ولكن بالتأكيد دوري الأبطال تمثل منافسة من نوع خاص بالنسبة لنا ، وأحلم بالتتويج بها بقميص مانشستر سيتي."