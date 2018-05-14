أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المخزون الاحتياطي للسلع الغذائية خلال شهر رمضان وعلى مدار العام كافي للمواطنين، مطالبًا المواطنين بعدم التزاحم على شراء السلع الغذائية، نظرًا لتوافرها بكثرة.



وقال «عشماوي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، إنه تم عقد أكثر من 30 اجتماع مع المصنعين والموزعين والغرف التجارية، استعدادًا لشهر رمضان، مشيرًا إلى إقامة 137 معرض «أهلًا رمضان» على مساحة تتعدى 170 ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية.



وأضاف أن هناك أكثر من 200 شركة تشارك فيما وصفه بالعرس، وتقدم منتجات وسلع بأسعار تنافسية هذا العام، تقل عن مثيلتها في العام الماضي بحوالي 20% حتى نهاية شهر مايو الجاري، معقبًا أنه تم مراعاة التنوع في السلع الغذائية، واختيار مساحات مناسبة لعرض المنتجات في معارض «أهلًا رمضان».



وأشار إلى توفير السلع الغذائية مثل الأرز والسكر والزيت والسمن في 1259منفذًا من منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بنفس الأسعار والتخفيضات الموجودة في سلسلة معارض «أهلًا رمضان».



