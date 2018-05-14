قال القيادي بحركة فتح الفلسطينية، حازم أبو شنب، إنه يجب اتخاذ قرارات من الأمم المتحدة؛ لتوفير الحماية السياسية للشعب الفلسطيني، الذي يواجه انتهاكات ومجازر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، متابعًا: «لا بد من وضع حلول دولية تؤمن للفلسطينيين حقوقهم السياسية، ولا نقبل بتدخل أمريكا في القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني يتظاهر من أجل السلام».

وأضاف «أبو شنب»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الاثنين، أن هناك اضراب عام في كافة الأراضي الفلسطينية ابتداء من غدًا، فضلًا عن إضراب الفلسطينيين في الأراضي المحتلة «عرب إسرائيل» كما يطلق عليهم جيش الاحتلال؛ احتجاجًا على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأشاد بدور الدولة المصرية في فتح معبر رفح؛ لرفع المعاناة ومساندة الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة اتخاذ الدول العربية والدولية مواقف صارمة ضد إسرائيل والدول المؤيدة لها، للدفاع عن حقوق واستقرار الشعب الفلسطيني الذي يدافع بكل قوة عن القدس العربية.

وتشهد فلسطين، اليوم الاثنين، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 55 فلسطينيًا، وإصابة ما يزيد على 2700 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.