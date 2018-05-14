قيادي بـ«حماس»: أبلغنا مصر تصميمنا على مسيرة العودة

قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في تصريحات له بعد عودته مع وفد الحركة إلى غزة بعد زيارة استمرت ساعات، إن الوفد برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة أبلغ مصر بأن مسيرة العودة ستستمر حتى تحقيق "أهداف شعبنا وأن هذه المسيرات هي سلمية وشعبية".



وقال الحية "إن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية مع مصر وجاءت في إطار حشد الدعم العربي والإسلامي ولمسنا وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني وإمكانية تخفيف الحصار وفتح المعبر كلما تسنى ذلك"، بحسب وكالة «سما» الفلسطينية.



وتابع "ناقشنا مع رئيس المخابرات المصري الأوضاع الفلسطينية وحصار غزة ومسيرة العودة ونقل السفارة الأمريكية للقدس ووجدنا موقفا مصريًا مساندًا لشعبنا ومصر تشكل عمقا عربيا للشعب الفلسطيني".



من جهة أخرى، نقلت الوكالة عن مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى، قولها إن المخابرات المصرية استدعت حركة حماس بشكل طارىء وعاجل أمس الأحد في لقاء يعد هو الأقصر في تاريخ لقاءات القاهرة مع حماس، حيث عاد وفد حماس إلى غزة بعد ساعات قليلة من المغادرة.



ولم يخرج أي تصريح من الحركة بعد وصولها غزة توضح طبيعة اللقاء السريع وأسبابه ونتائجه، وخصوصا أنه تم عشية نقل السفارة واستعدادات الفلسطينيين في كافة محافظات الوطن للتظاهر رفضا لنقلها ولإحياء ذكرى نكبة الشعب الـ70.



يشار إلى أن مسيرة العودة الكبرى انطلقت في الثلاثين من مارس الماضي، حيث يحتشد الفلسطينيون من قطاع غزة بالقرب من السياج الحدودي بين القطاع وإسرائيل، ومن المقرر أن تبلغ ذروتها في الخامس عشر من الشهر الجاري الذي يوافق يوم النكبة.



وأسفرت الاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية عن مقتل 47 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.