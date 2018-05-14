مواجهات بين الأمن ومحتجين في سيدي بوزيد التونسية

أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق محتجين، اليوم الإثنين، في ولاية سيدي بوزيد بسبب خلافات حول مشروعات في المنطقة.

ويحتج الأهالي في منطقة جلمة التابعة للولاية ضد مشروع ربط بئر عميقة بالكهرباء تم حفرها منذ 2004، قبل تسوية عدد من المطالب من بينها تمويل مشروعات أخرى وتوظيف عاطلين عن العمل في شركة استغلال وتوزيع المياه التابعة للدولة.

لكن السلطات المحلية قالت إن الطلبات مبالغ فيها، كما أعلنت عن أنها ستستخدم القوة العامة لإتمام مشروع الربط، اليوم الإثنين، والذي سيمكن من تغطية احتياجات 5 معتمديات في ولاية سيدي بوزيد.

وتدخلت القوة العامة، صباح اليوم؛ لتأمين الأشغال لكن محتجين أغلقوا طريقا رئيسية في المدينة وأضرموا النار في العجلات المطاطية ودخلوا في مواجهات مع الأمنيين الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع؛ ما أدى الى إصابة اثنين من المحتجين تم نقلهما إلى المستشفى، بحسب ما نقلت الإذاعة التونسية.

وتوقفت الدراسة في المؤسسات التربوية في جلمة، بينما طالب الاتحاد الجهوي للشغل ومنظمات في الجهة بسحب القوة العامة وانتظار ما سيقرره المجلس البلدي الجديد المنتخب حديثا بشأن المشروع وطلبات الأهالي.