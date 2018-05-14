هاليب تواصل تربعها على قمة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات

حافظت النجمة الرومانية سيمونا هاليب على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين ، متفوقة على الدنماركية كارولين فوزنياكي والإسبانية جاربين موجوروزا.

وتمثلت التغييرات في المراكز العشرة الأولى في صعود التشيكية كارولينا بليسكوفا إلى المركز الخامس على حساب اللاتفية ايلينا أوستبنكو ، كما صعدت التشيكية الأخرى بترا كفيتوفا من المركز العاشر إلى الثامن إثر تتويجها بلقب بطولة مدريد المفتوحة.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادرة اليوم الاثنين الموافق 14 مايو 2018 كما يلي :

الرومانية سيمونا هاليب في المركز الأول برصيد 7270 نقطة

الدنماركية كارولين فوزنياكي في المركز الثاني برصيد 6845 نقطة

الإسبانية جاربين موجوروزا في المركز الثالث برصيد 6175 نقطة

الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز الرابع برصيد 5505 نقاط

التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الخامس برصيد 5425 نقطة

اللاتفية ايلينا أوستبنكو في المركز السادس برصيد 5282 نقطة

الفرنسية كارولين جارسيا في المركز السابع برصيد 5080 نقطة

التشيكية بترا كفيتوفا في المركز الثامن برصيد 4550 نقطة

الأمريكية فينوس وليامز في المركز التاسع برصيد 4286 نقطة

الأمريكية سلون ستيفنز في المركز العاشر برصيد 4059 نقطة.