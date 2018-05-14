رئيس الوزراء يرأس اجتماعا لاستعراض تطورات مفاوضات ملف «سد النهضة»

ترأس المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، بحضور وزير الري ، والموارد المائية، ونائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع استعراض تطورات مفاوضات ملف "سد النهضة " والموقف الحالي لمختلف الأطراف منه، وذلك من واقع النتائج التي خرجت بها الاجتماعات السابقة، فضلاً عن تحديد عناصر "الموقف التفاوضي " لمصر، في ضوء انعقاد اللجنة "التساعية " غدا الثلاثاء في إثيوبيا، والتوافق علي النقاط التي يمكن طرحها خلال الاجتماع.

كما تم إطلاع اللجنة علي بعض خطط وزارة الري لاستكمال إقامة عدد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة علي تطوير نظم إدارة الموارد المائية بشكل مستمر، ونشر الوعي بثقافة الترشيد لدى المواطنين ، في ظل التحديات لتوفير احتياجات البلاد من المياه للزراعة ، وسد الفجوة الغذائية الحالية والمستقبلية.