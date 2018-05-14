ميسي يقود القائمة الأولية للمنتخب الأرجنتيني في مونديال روسيا 

اختار خورخي سامبولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني نجم كرة القدم العالمية ليونيل ميسي ليقود القائمة الأولية المكونة من 35 لاعبا استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبلين.



واختار سامبولي تسعة لاعبين فقط من اللذين شاركوا في مونديال 2014 بالبرازيل عندما خسر المنتخب الأرجنتيني المباراة النهائية أمام المنتخب الألماني صفر / 1.



وبالإضافة إلى ميسي، ضمت القائمة الأولية للمنتخب الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي وجونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس وأنخيل دي ماريا لاعب بايرس سان جيرمان.



كما ضم سامبولي في القائمة فرانكو أرماني حارس ريفير بلات.



ويظل سيرخيو روميرو الحارس الأساسي للمنتخب الأرجنتيني من بين اللاعبين الموجودين في القائمة سواء كان مصابا أو في مرحلة إعادة التأهيل بعد الإصابة.



ونفس الأمر ينطبق أيضا على لوكاس بيليا لاعب خط وسط ميلان، الذي تعرض للإصابة في مباراة بالدوري الإيطالي بنهاية شهر أبريل الماضي.



وضمت القائمة أيضا نيكولاس أوتميندي، لاعب مانشستر سيتي، وجابريل ميركادو، لاعب إشبيلية، لتعزيز الخط الخلفي، بينما تواجد باولو ديبالا لاعب يوفنتوس وماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان كوجهين جديدين في الخط الهجومي.



ويخطط سامبولي للإعلان عن القائمة النهائية للفريق المكونة من 23 لاعبا يوم الاثنين المقبل، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للمنتخب على الانترنت.



ويستهل المنتخب الأرجنتيني مبارياته في المونديال بمواجهة منتخب أيسلندا يوم 16 يونيو المقبل.