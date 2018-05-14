الاتحاد الأوروبي يدعو لأقصى درجات ضبط النفس في الأراضي المحتلة

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه من تطورات الأوضاع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد سقوط عشرات الشهداء من الفلسطينيين.

ودعا الاتحاد الأوروبي، حسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، لأقصى درجات ضبط النفس بفلسطين.

وتشهد فلسطين، اليوم الاثنين، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على فتح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 41 فلسطينيًا، وإصابة ما يزيد على 2000 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، بافتتاح سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس، بمشاركة نحو 33 دولة.