ضبط 323 قضية غش غذائي و106 قضايا أسطوانات بوتاجاز خلال أسبوع

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عدة حملات تموينية، بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة؛ لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية؛ لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق؛ لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وأسفرت تلك الحملات، خلال الفترة من 4 وحتى 10 مايو 2018، عن ضبط 323 قضية غش غذائي، و124 قضية لحوم وطيور بمضبوطات 30.301 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها، و11 قضية أسماك بمضبوطات 9.942 طن أسماك ومصنعاتها.

كما تم ضبط 132 قضية سلع تموينية واستيلاء على أموال الدعم، و1628 قضية دقيق وقمح ومخابز، و3022 قضية (محلات عامة - شهادات صحية - عدم إعلان أسعار - بيع بأزيد من السعر - باعة جائلين)، و31 قضية مواد بترولية ضبط خلالها (2.875.421 لتر سولار وبنزين - 51.300 طن سولار)، و106 قضايا أسطوانات البوتاجاز ضبط خلالها 2496 أسطوانة، و142 قضية غش غير الغذائي، و44 قضية في الثروة الحيوانية والزراعية بمضبوطات (91.400 طن - 6319 عبوة أسمدة وأعلاف ومبيدات زراعية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.