قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن مصر بها فائض من مخزون الأرز يكفي حتى نهاية عام 2018 الجاري، فضلًا عن المحصول الذي سيخرج في شهر يوليو المقبل.

وأضاف «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «تن»، مساء الاثنين، أن الأرز متوفر في منافذ البيع على مستوى الجمهورية، وأن العجز الذي حدث، كان في توريد البضائع التموينية عقب تصريحات لوزيري الري والزراعة، حول تقنين زراعة الأرز في مصر، متابعًا: «ما حدث هو أن الفلاح الذي لم يزرع الأرز هذا العام رفض بيع ما لديه من مخزون، بالإضافة إلى تخوف المستهلكين من اختفاء الأزر».

وأشار إلى بيع ما يقرب من مليون و250 ألف طن في شهر شعبان فقط، مع أن الاستهلاك على مدار العام بالكامل يكون نحو 3 ملايين طن، مفسرًا ذلك بسحب المستهلكين للأرز وتخزينه في البيوت خوفًا من اختفاء الأرز المصري.

وأكد أن الأرز يكون به فائض سنويًا، وأنه مع بدء تقنين زراعة الأرز في مصر؛ فإنه سيتم زراعته على قدر حاجة الاستهلاك، حتى لا يكون هناك فائض بالأرز وعجز في المياه، مشيرًا إلى وجود تصريحات كثيرة تخلق حاجة من «البلبلة»، أدت إلى وجود مشكلة في الأرز، رغم وجود فائض يكفي عام كامل، حتى في حالة عدم زراعة كميات إضافية.

وأوضح أن الطلب خلال الفترة الماضية كان زيادة عن المعروض بسبب تخوفات المواطنين، بالإضافة إلى الاستعداد لشهر رمضان بموائد الرحمن وشنط رمضان، منوهًا بأن الأمور ستعود إلى طبيعتها مرة أخرى، وذلك بعد انخفاض السعر نحو 350 جنيهًا للطن.