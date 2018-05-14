«الري»: أجهزة الوزارة تتحرك على الفور لمعالجة انسداد مفاجىء بمصرف بلبيس

قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه حدث انسداد مفاجىء، مساء أمس الأحد، بالباكية الرابعة من المدخل بتغطية مصرف بلبيس داخل قرية القلج محافظة القليوبية؛ ما تسبب في ارتفاع نسبي في منسوب المياه أمام التغطية.

وأضاف «الإمام»، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أنه فور العلم بالواقعة تم تحريك حفارين من معدات الإدارة العامة لصرف القليوبية إلى الموقع للتعامل مع الموقف، وانتقل فورا إلى الموقع المهندس السيد شلبي، رئيس الهيئة العامة للصرف، والمهندس محمد صالح، نائب رئيس الهيئة، وجميع الأجهزة الفنية بالإدارة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم القيام بأعمال التطهير والصيانة وإزالة الرواسب من غرف التفتيش، وتنظيف شبك الأعشاب من أمام التغطية، حيث تم رفع كميات كبيرة جدا من القمامة والمخلفات التي كانت السبب في حدوث الانسداد، وفور ذلك عاد سريان المياه بصورة طبيعية، مع بدء مناسيب المياه بالمصرف في الانخفاض؛ ليصبح الوضع آمنا دون حدوث أية أضرار، وكإجراء احترازي تم التوجيه نحو إجراء الفحص والصيانة لباقي التغطية، ولم يغادر رئيس الهيئة الموقع إلا بعد الاطمئنان على استقرار الوضع.