نتنياهو في كلمته خلال افتتاح السفارة الأمريكية: ترامب صنع التاريخ

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"شجاعة" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوفائه بوعده المتعلق بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.
وقال نتنياهو في كلمته في مراسم الافتتاح :"إنه يوم مجيد، تذكروا هذه اللحظة".
وأضاف موجها خطابه لترامب:"الرئيس ترامب، باعترافك بالتاريخ صنعت أنت التاريخ اليوم، سفارة أقوى دولة على الأرض، حليفتنا العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم سفارتها فُتحت هنا".
وقال :"أشكرك رئيس ترامب لامتلاكك الشجاعة للوفاء بتعهداتك".
وأضاف :"ليس لدينا أصدقاء أفضل منكم. أنتم تدعموننا وتدعمون القدس"، مضيفا أن إسرائيل تتطلع إلى سلام مع جيرانها.