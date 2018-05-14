نتنياهو في كلمته خلال افتتاح السفارة الأمريكية: ترامب صنع التاريخ

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أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"شجاعة" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوفائه بوعده المتعلق بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وقال نتنياهو في كلمته في مراسم الافتتاح :"إنه يوم مجيد، تذكروا هذه اللحظة".

وأضاف موجها خطابه لترامب:"الرئيس ترامب، باعترافك بالتاريخ صنعت أنت التاريخ اليوم، سفارة أقوى دولة على الأرض، حليفتنا العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم سفارتها فُتحت هنا".

وقال :"أشكرك رئيس ترامب لامتلاكك الشجاعة للوفاء بتعهداتك".

وأضاف :"ليس لدينا أصدقاء أفضل منكم. أنتم تدعموننا وتدعمون القدس"، مضيفا أن إسرائيل تتطلع إلى سلام مع جيرانها.