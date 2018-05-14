«الصحة»: استقبال مصابي غزة في مستشفيات سيناء وإرسال مستلزمات طبية للقطاع

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن القيادة السياسية وجهت باستقبال مصابي الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتوجيه المساعدات الطبية اللازمة إلى مستفيات القطاع.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وجه برفع درجة الاستعداد القصوى داخل مستشفيات شمال سيناء، برفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، لاستقبال المصابين الفلسطينيين، فضلًا عن إرسال أطقم طبية من القاهرة إلى مستفيات شمال سيناء للتعامل مع الحالات المصابة.

وأشار إلى إرسال سيارات إسعاف مصرية إلى معبر رفح البري، لنقل المصابين الفلسطينيين إلى مستفيات شمال سيناء، موضحًا أن المستشفيات معدة لاستقبال مثل هذه الإصابات التي تعتاد على استقبالها من سيناء والعمليات العسكرية.

وأوضح أن وزير الصحة صدق على إرسال 65 صنفًا دوائيًا وكافة المستلزمات الطبية والجراحية المطلوبة، استعدادًا لإرسالهم إلى قطاع غزة في الصباح، مشيرًا إلى تواصل وزارة الصحة المصرية مع نظيرتها الفلسطينية، لإرسال أي احتياجات إضافية.

وتشهد فلسطين، اليوم الاثنين، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة.