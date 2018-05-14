عمومية «نقيب الصيادلة» توافق على إسقاط عضوية 7 من مجلسه

وافقت الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، ضد أعضاء مجلسه، على إسقاط عضوية 7 من أعضاء المجلس اللذين تسببوا فيما وصفه بـ«الأحداث المؤسفة الأخيرة»، وهم: (أحمد فاروق، وفتح الله الشرقاوي، وأحمد عبيد، وحسام حريرة، وثروت حجاج، ومحمد عصمت، وعمرو زكريا).



ووافقت العمومية على عدم الاعتداد بأي قرارات اتخذها المجلس بعيدا عن نقيب الصيادلة، واعتبارها هي والعدم سواء، مع الموافقة على إصلاح كل التلفيات داخل النقابة.



ووافقت الجمعية أيضا على إلغاء جميع البدلات والامتيازات لكافة أعضاء المجلس من أول مارس، كما وافقت على إلغاء الجمعية العمومية المنعقدة الثلاثاء بدعوة من مجلس النقابة، وإلغاء قرارات المجلس بدءا من 15 يناير الماضي.



وكانت خلافات عديدة حدثت بين نقيب الصيادلة وبين عدد من أعضاء مجلسه بسبب بعض القرارات داخل النقابة، تطورت إلى اشتباك بالأيدي، وعلى خلفيتها أحالهم عبيد للتحقيق، فيما أحاله المجلس للتحقيق في الوقت نفسه، وتطور الأمر لدعوة الطرفين لانعقاد جمعيات عمومية طارئة لسحب الثقة من الآخر.