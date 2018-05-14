المفتي عن نقل السفارة الأمريكية لـ«القدس»: تدخل المنطقة في مزيد من الصراعات

أكد شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على نقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة والاحتفال بتدشينها بالتزامن مع الذكرى السبعين لنكبة فلسطين، «استفزاز صريح وواضح» لمشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مسلم على وجه الأرض.

وشدد مفتي الجمهورية في بيانه، اليوم، على أن هذه الاستفزازات الأمريكية تزيد الوضع صعوبة، وتدخل بالمنطقة في مزيد من الصراعات والحروب ما يهدد الأمن والسلام العالمي، داعيا إلى ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتأكيد على أن أية قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديموجرافي ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد «علام»، ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة والمواقف الدولية ذات الصلة التي تعبِّر عن الإرادة الدولية الرافضة بكل قوة للقرار الأمريكي المجحف والباطل تجاه القدس، مشددا على أن عروبة القدس وهويتها غير قابلة للتغيير أو العبث وأن كل شعوب ودول العالم الإسلامي ترفض رفضًا قاطعًا كافة محاولات قوات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير هويتها العربية والإسلامية.

وأشار إلى دعمه ومساندته الكاملة للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقهم المسلوبة وعودتهم لديارهم والدفاع عن مدينتهم المقدسة وعاصمة دولتهم الأبدية، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بدعم الفلسطينيين في نضالهم المشروع من أجل استعادة أرضهم المحتلة.

وطالب «علام»، كافة دول العالم الإسلامي والعربي والمنظمات والهيئات ذات الصلة بتكثيف جهودها والاستفادة من المواقف الدولية ومواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للحق الفلسطيني، والتكاتف التام من أجل تثبيت حالة الإجماع الدولي الرافض لقرار الرئيس الأمريكي، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على كافة حقوقه وخاصة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.