منتخب الطائرة يسافر لبلغاريا 2 سبتمبر استعدادا للمونديال

يغادر المنتخب الوطني للكرة الطائرة يوم 2 سبتمبر المقبل متجهًا إلي بلغاريا، وذلك للدخول فى معسكر مغلق في إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس العالم المقرر لها الفترة من 9 وحتى 30 من سبتمبر فى بلغاريا وإيطاليا.

ونجح منتخب الطائرة، في الفوز على منتخابات سويسرا ، لوكسمبورج، جامعة بنسلفينيا، بنتائج "4-1، 4-0، 3-0"، وذلك خلال اللقاءات الودية التي شارك بها المنتخب أثناء تواجده حاليا فى معسكر مغلق بسلوفينيا فى إطار الاستعداد للمونديال.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين بقيادة المدير الفني محمد مصيلحي في معسكر سلوفينيا كلا من "أحمد عبد العال "درونكة"، عبد الله عبد السلام، حسام يوسف، أحمد صلاح ، هشام يسرى، عمر نجيب "تايسون"، مصطفى إبراهيم "دبشة "، رشاد شبل، عبد الحليم فهيم "عبو"، عبد الرحمن سعودى، محمد الحسينى، شريف محمد، أحمد سعيد، محمد عادل".