فرانكفورت يطالب أندية البوندسليجا بالتصدي لنفوذ الدوري الإنجليزي

أكد برونو هوبنر، مدير الكرة بنادي اينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، أن على الأندية الكبرى في الدوري الألماني "بوندسليجا" أن تهتم بشكل أكبر بسوق الانتقالات لمواجهة نفوذ الدوري الإنجليزي في هذا الصدد.



وقال هوبنر في تصريحات لشبكة "ار تي ال نيترو" التليفزيونية الألمانية مساء أمس الاثنين: "علينا أن نأخذ حذرنا لأن هناك خطورة تتمثل في أنهم قد يستحوذوا على جميع نجوم البوندسليجا، يتعين على الأندية القوية مثل بايرن ودورتموند أن تستثمر من جديد".



وأضاف هوبنر قائلا: "ما تدفعه الأندية الإنجليزية مقابل الشرط الجزائي والأجور يعد ضربا من الجنون، علينا أن نتأكد من الحفاظ على الجودة في البوندسليجا، أعتقد أن جميع الأندية والمسؤولين يتفقون على أن علينا أن نواجه هذا".