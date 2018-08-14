أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، عن تسلمه عدد من البروتوكولات الموقعة مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لتنفيذ 5 مشروعات في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، واللواء سامي سيدهم، نائب المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية، واللواء عصام جاد الله، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلين عن شركات تنفيذ أعمال مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأشار المحافظ إلى، أن المشروعات الجديدة تستهدف القضاء على نقص المياه وتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن وتوفير مشروع صرف صحي آمن؛ حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، موضحًا أن المشروعات تشمل تنفيذ محطة مياه القرين، بتكلفة 100 مليون جنيه، وإقامة 5 محطات مياه فائقة الجودة «Ultra Filtration» بتكلفة 152.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى 3 محطات أخرى بتكلفة 105 ملايين جنيه، وكذلك خط مياه «جميزة بني عمر، صفط زريق» بتكلفة 10 ملايين جنيه، والصرف صحي لكفر العزازي بأبو حماد بتكلفة 35 مليون جنيه.