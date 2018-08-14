تعيش محافظة الشرقية حالة استنفار قصوى؛ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إذ تم فتح منافذ جديدة لبيع اللحوم بأسعار مُخفضة للجمهور، فيما تواصل مديرية الطب البيطري جهودها لضبط السواق والعمل على أن تكون المواشي المعروض في حالة «جيدة».

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عن أنه سيتم فتح منافذ جديدة لبيع اللحوم بأسعار مُخفضة، فضلًا عن فتح جميع المجازر الحكومية الموجودة بالمحافظة، بالمجان، للجمهور خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ لاستقبال ذبائح المواطنين وأضحياتهم، موجهًا برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المجازر وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر؛ لمواجهة الزيادة والكثافة المتوقعة للمذبوحات.

من جانبه، قال الدكتور أشرف توفيق وكيل وزارة الصحة للطب البيطري بالشرقية، ومدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية تُكثف جهودها لمراقبة المجازر والتأكيد على ضمان جودة وصلاحية اللحوم المذبوحة؛ للحفاظ على صحة المواطنين ومنع الذبح خارجها، موضحًا أن أي حالات للذبح خارج المجازر تُقابل بالقانون بكل حزم، حيث يتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتضم الشرقية 5 أسواق عمومية للمواشي، وهي: (السوق الكبير بقرية العصلوجي بالزقازيق، وسوق شلشلمون بمنيا القمح، وسوق ديرب نجم، وسوق أبو الشقوق بكفر صقر، وسوق فاقوس)، والتي تشهد جميعها حالة ركود شديدة لم يعتدها تجار المواشي؛ إذ قلت حركة البيع والشراء عن مثيلتها بالعام الماضي، وتأثرت بارتفاع الأسعار.

ويقول المعلم سيد الجوهري، تاجر مواشي بسوق أبو الشقوق بكفر صقر، إن حالة البيع والشراء تأثرت بارتفاع الأسعار عن العام الماضي، ويظهر ذلك واضحًا في عدد رؤوس الماشية المعروضة، مؤكدًا أن أغلب من يقومون بشراء العجول على سبيل المثال يكونون شركاء في عملية الشراء والتضحية، بعدما ارتفعت أسعارها لتصل إلى نحو 25 ألف جنيه، بعدما كانت تباع بنحو 18 ألف جنيه في العام الماضي.

من جانبه، يقول علي السيد، تاجر أغنام، إن الأسعار تأثرت كثيرًا بنوبة الارتفاع الأخيرة، حيث وصل سعر البدرية إلى 7 آلاف جنيه بعدما كانت تباع بـ4 آلاف فقط، فيما ارتفعت أسعار الخراف إلى نحو 5 آلاف و500 جنيه للرأس الواحدة، مقارنةً بـ3 آلاف كانت تباع بها في العام الماضي، وهو نفس الحال بالنسبة للماعز، والتي وصلت إلى نحو 4500 جنيه.

وعن أسعار الجاموس، يقول الحاج محمد إبراهيم، تاجر بسوق الثلاثاء بمدينة الزقازيق، إن العجل يتراوح سعره ما بين 27 و33 ألف جنيه، بعدما كان يباع بـ24 ألف جنيه، وهو نفس السعر بالنسبة للبتلو، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو في المواشي قبل ذبحها وصل إلى 60 و65 جنيهًا في أغلب الحيان، وهو ما يفوق قدرات أغلب الباحثين عن أضحية تناسب إمكانيتهم، ما يؤثر على زيادة حركة بيع الخراف والضأن مقارنة بالعجول والجاموس.

وارتفعت أسعار الضأن هي الأخرى لتصل إلى 6 آلاف جنيه، وترتفع إلى 8 آلاف للخروف الواحد، بحسب «إبراهيم»، والذي يؤكد على أن أسعار الجديان تتراوح حاليًا ما بين 4 إلى 7 آلاف جنيه، بزيادة تتراوح ما بين 2000 إلى 3 آلاف جنيه عن أسعار العام الماضي للرأس الواحدة.

وارتفعت أسعار الجمال هي الأخرى عن مثيلتها بالعام الماضي بزيادة تخطت الـ3 آلاف جنيه للرأس الواحدة وفق ما يوضحه المعلم السيد الجمال، أحد تجار الجمال بمدينة بلبيس، فالجمل البعرور يباع بـ17 ألف جنيه، فيما يتخطى السعر 24 ألف جنيه في كثيرٍ من الأحيان، حسب وزن الجمل وعمره، منوهًا بأن عدد من زبائنه تحولوا إلى شراء الضأن بعدما تخطت أسعار الجمال قدراتهم المالية.