قال الفنان الكبير يحيى الفخراني إنه لم يستقر على عمل درامي جديد، وذلك ردا على الصور المتداولة لأفيش دعائي عن مسلسل يتناول والي مصر محمد علي باشا، بدعوى أنه المسلسل القادم للفخراني.

وأضاف الفخراني، في تصريح خاص، أن الأفيش المتداول قديم للغاية ويعود إلى عام 2011، حيث كان من المقرر تقديم هذا العمل الذي كتبته الدكتورة لميس جابر، قبل أن يتأجل أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه لا يعرف سبب تداوله في الوقت الراهن.

وأوضح الفخراني، في تصريحه المقتضب، أنه من المبكر الحديث عن عمله في رمضان المقبل خاصة وأنه لم يقرر حتى الآن المشاركة في السباق أم لا، كما أنه اعتاد السنوات الماضية على تقديم عمل واحد كل سنتين.

وقدم الفخراني في رمضان 2018 مسلسل "بالحجم العائلي" وشاركه البطولة ميرفت أمين ويسرا اللوزي وشيماء سيف وندا موسى وأحمد مجدي، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، وحقق المسلسل نجاحا جماهيريا لافتا.