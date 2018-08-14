فريق الدفاع عن المدير السابق لحملة «ترامب» لا يطلب إفادات شهود أثناء المحاكمة

أوشكت محاكمة بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانتهاء اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء الدفاع من مرافعته دون استدعاء شهود لدحض مزاعم التهرب من الضرائب والاحتيال المصرفي.

ومن المقرر الانتهاء من تقديم الدفوع صباح غد الأربعاء في المحكمة الاتحادية في الإسكندرية بولاية فيرجينيا، خارج واشنطن.

ويجتمع محامو مانافورت وممثلو الادعاء من مكتب المستشار الخاص في وزارة العدل روبرت مولر مع القاضي في وقت لاحق اليوم، لاتخاذ القرار بشأن مطالبة هيئة المحلفين بالمضي قدما في المداولات التي من المرجح أن تبدأ غدا الأربعاء.

ويواجه مانافورت، الذي ترأس لفترة قصيرة حملة الرئيس دونالد ترامب، 18 تهمة تتعلق بإخفاء ملايين الدولارات من رسوم الاستشارات السياسية من حزب سياسي مؤيد لروسيا في أوكرانيا للتهرب من الضرائب الأمريكية، ثم خداع البنوك للحصول على قروض للحفاظ على حياته الرغدة، بعد انتهاء دخله من أوكرانيا.

ووجه مولر الاتهامات إلى مانافورت ومساعده، ريك جيتس، العام الماضي.

وسبق أن أقر جيتس بالذنب في فبراير في اتهامات تتعلق بالتآمر للإدلاء بتصريحات مزورة بالاتفاق مع مكتب المحقق الخاص روبرت مولر.

ويعد مانافورت، الذي ترأس حملة ترامب لمدة تقل عن شهرين حتى انكشف للعلن عمله في أوكرانيا في أغسطس 2016، أول متهم يقدم للمحاكمة ضمن التحقيقات التي يجريها المحقق الخاص روبرت مولر، حول التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في عام 2016 والتواط المحتمل مع حملة ترامب.