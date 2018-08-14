إخلاء سبيل نائب رئيس مجلس نادي الزمالك في واقعة «تغيير العملة» بضمان وظيفته

أمرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول للنيابة، بإخلاء المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بضمان محل وظيفته في التحقيقات التي تجريها في واقعة تغيير العملة- حسبما أكد المحامي عمر هريدي، عضو الدفاع عن مسؤولي نادي الزمالك.

يأتي ذلك فيما تواصل النيابة تحقيقاتها بالقضية بعدما قررت نيابة الأموال العامة العليا، حبس أمين خزينة نادي الزمالك والمدير المالي للنادي محمد الشهاوي، على ذمة التحقيقات التي تجريها، موجهة لهما تهمة تغيير العملة خارج البنوك والمؤسسات الرسمية.

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قضية أموال نادي الزمالك منذ عدة أشهر وسبق أن اتخذت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادي وقررت نقل جميع الأموال الموجودة في خزينة النادي بمقره بمنطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية في البنوك.

كان ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، تقدم ببلاغ للنائب العام، طالب فيه بالتحقيق في وقائع تتعلق بوضع أموال النادي في حسابات خاصة بأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون.