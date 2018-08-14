الثلاثاء 14 أغسطس 2018 3:48 م القاهرة القاهرة 36.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

فييرا يؤكد رغبة بالوتيلي في الرحيل عن نيس

شريف أبوحمد
نشر فى : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 3:43 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 3:43 م

يبدو أن ماريو بالوتيلي مستعدًا لمغادرة ناديه نيس الفرنسي بعد أن أكد باتريك فييرا مدرب الفريق أن المهاجم الإيطالي يرغب في مغادرة النادي بعد أن قضى به موسمين.

وارتبط اسم بالوتيلي بالإنتقال إلى مارسيليا الفرنسي هذا الصيف الا أن تقارير فرنسية الي احتمالية توقف المحادثات بشأن انتقاله.

و أكد باتريك فييرا مدرب نيس أنه سيبذل كل ما في وسعه لمساعدة المهاجم الإيطالي البالغ من العمر 28 عاماً حول وجهة انتقاله القادمة .

جدير بالذكر أن الدولي الإيطالي لعب للعديد من الأندية مثل ليفربول وميلان وإنتر ميلان ومانشستر سيتي الا انه لم يستمر طويلا بتلك الفرق رغم تألقه معهم ، بالوتيلي لعب لعامين مع نيس واحز خلالهما 43 هدف في  66 مباراة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك