كارثة جنوى تهدد مباراة ميلان الافتتاحية للموسم الجديد

يناقش نادي جنوي تقديم طلب إلي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لتأجيل مباراة فريق المدينة أمام ميلان في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، وفقًا لما ذكره موقع "ميلان 24 ".

ويأتي تفكير جنوي بطلب تأجيل المباراة علي خلفية الأحداث المأسوية بالمدينة والتي راح ضحيتها أكثر من 30 شخص علي إثر انهيار جسر.

ويلتقي جنوي مع ميلان يوم الأحد المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري في في الجولة الأولى من الكالتشيو.

يذكر أن جنوي ألغي اليوم تدريباته في إطار الاستعدادات لإنطلاقة الدوري الإيطالي، تضامنًا مع أهالي المدينة في هذا الحادث المأساوي.