«أصحاب المدارس الخاصة»: زيادة مصروفات «الباص» في صالح أولياء الأمور

قال أحمد الخطيب، ممثل أصحاب المدارس الخاصة باللجنة المركزية بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة وضعت ضوابط ومعايير لزيادة نسب مصروفات الأتوبيس المدرسي، مشيرًا إلى زيادة الرسوم لأول مرة في الوزارة.



وأضاف «الخطيب»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم الإثنين، أن القرار في صالح أولياء الأمور؛ لتحديد نسبة الزيادة حتى لا يصبح الأمر للأهواء الشخصية والتقديرات الخاصة، مؤكدًا أن الزيادة المقررة من أجل تقديم خدمة مميزة للطلاب.



ووأضح أن أصحاب المدارس الخاصة سيلتزمون بالتعريفة التي حددتها الوزارة، متابعًا: «الزيادة المقررة من 1000 لـ2000 جنيه بنسبة 45%، ومن 2000 إلى 3 آلاف جنيه بنسبة 40%، ومن 3 آلاف لـ4 آلاف جنيه بنسبة 35%، ومن 4 آلاف لـ5 آلاف جنيه بنسبة 30%، وما فوق 6 آلاف جنيه بنسبة 25%».



وأشار إلى زيادة الوقود عن عام 2011، ليصل لتر البنزين من 40 قرش إلى 5 جنيهات ونصف، موضحًا أن نسبة الزيادة تتم بشكل مدروس؛ لتقديم خدمة جيدة لطلاب في مقابل مادي عادل.



