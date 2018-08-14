السفير العراقي بالقاهرة: 80 مليار دولار تكلفة الحرب ضد «داعش»

أشاد السفير العراقي بالقاهرة، حبيب الصدر، بالجهود التي تبذلها بلاده للقضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي، وإعادة إعمار العراق.

وقالت «الصدر»، في تصريحات لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إن «الحرب ضد تنظيم داعش كلفت الدولة العراقية حتى الآن، نحو 80 مليار دولار»، على حد قوله.

وتوجه بالشكر للدولة المصرية على ما وصفه بحرصها على إعادة إعمار بلاده، قائلًا: «شقيقتنا الكبرى مصر تولي موضوع المشاركة في إعادة إعمار العراق أهمية قصوى».

وأشار إلى الزيارة الاستطلاعية التي قام بها عدد من المسؤولين المصريين إلى العراق، منذ فترة؛ للوقوف على احتياجات إعادة الإعمار، وزيارته لمدينة الموصل.