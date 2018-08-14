الأهلي يستكمل قائمته الأفريقية بقيد ناصر ماهر وتوفيق

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قيد الثنائي أكرم توفيق وناصر ماهر، لاعبا الفريق، في القائمة الإفريقية، وذلك قبل 24 ساعة من غلق باب القيد.

وكان الأهلي قام بقيد 28 لاعبا في قائمته، حيث يتبقى له مكانين شاغرين في القائمة، فضل الجهاز الفني تأجيل حسمهما إلى الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد والمقرر له مساء غدا الأربعاء.

وقرر المدير الفني الفرنسي للأهلي قيد الثنائي أكرم توفيق وناصر ماهر، بسبب حاجة الفريق للاعب وسط مدافع وصانع ألعاب، خلال الفترة الحالية، حيث كان كارتيرون يفاضل ما بين الثنائي بجانب محمد شريف، الذي تم استبعاده لوجود أكثر من لاعب في مركزه.

ويرتبط الأهلي بمواجهة حاسمة أمام فريق الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من البطولة الإفريقية، حيث حال الفوز بها سيحسم الفريق لصالحه بطاقة التأهل لدور الثمانية من البطولة.

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد قام بقيد 26 لاعبا في القائمة الأولية شهر يناير الماضي ثم أضاف الجنوب إفريقي باكاماني ماهلامبي قبل إنطلاق دور المجموعات، ومع تولي الجهاز الفني الجديد تم قيد المالي ساليف كوليبالي.

وقال محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة أن الثنائي، أكرم توفيق وناصر ماهر، يرافقان بعثة الأهلي المتّجهة، صباح غدٍ الأربعاء، إلى تونس، لمواجهة الترجي الرياضي، بطل تونس، في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.