القبض على «سمسار المرور» في السويس

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ألقت مباحث مرور السويس، القبض على شخص ممن يطلق عليهم «سمسار المرور»؛ لاتهامه بالحصول على أموال من المواطنين داخل مبنى المرور، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارا من اللواء خالد إبراهيم، بقيام مباحث مرور السويس بتنفيذ حملة لضبط المتهمين بتلقي أموال من مواطنين مقابل تقديم خدمات لهم بمرور السويس.

وبقيام مباحث المرور بقيادة المقدم محمد عابد رئيس مباحث المرور، بإجراء تحريات أمنية، تبين قيام «م.ف»، بتلقي أموال من مواطنين بالسويس مقابل تقديم خدمات لهم غير قانونية وتم ضبطه متلبس خلال تلقيه أموال.