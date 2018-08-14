رئيس الفلبين يعلن عن شعوره بالإحباط إزاء مكافحة الفساد ويفكر في التنحي

قال الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، إنه سئم من مكافحة الفساد في الحكومة، وإنه فكر في الانسحاب بسبب شعوره بالإحباط.

وفي خطاب ألقاه أمام رجال ورواد الأعمال، قال «دوتيرتي»، إنه قال للجنود ومسؤولي الشرطة في الآونة الأخيرة: "يا شباب ، أريدكم أن تعلموا أنني أفكر في التنحي لأنني متعب"، وأضاف "لست غاضبا من أحد".

ومضي يقول: "يبدو أن مطاردتي للابتزاز والفساد لا نهاية لها، وقد تسبب ذلك في تلويث جميع الإدارات والمكاتب الحكومية تقريبًا".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها «دوتيرتي» إنه سيستقيل من الرئاسة حيث قال مرارا إنه سيستقيل إذا فشل في حل مشكلة المخدرات غير المشروعة في البلاد ، أو بمجرد تحول البلاد إلى حكومة ذات شكل اتحادي من النظام الرئاسي الحالي.