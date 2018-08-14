دراسة لإعادة تشغيل مصنع المخلفات الصلبة بشرم الشيخ

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قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده، إن وزارة البيئة، عملت دراسة لتشغيل مصنع المخلفات الصلبة بشرم الشيخ.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ، لجلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بقاعة الديوان العام، بحضور اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، واللواء السيد الرافعي، مساعد مدير الأمن، ورؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن الدراسة أسفرت عن احتياج المصنع لمبلغ 14 مليون جنيه لإعادة تشغيله؛ حيث إن المصنع تعرض للسرقة عبر ثورة 25 يناير مما ترتب عليه تعطيل المصنع لمدة 7 سنوات.

وأشار إلى أن أحد البدو العاملين بمجال تجميع القمامة عرض دراسة تتضمن تكفلة بسداد مبلغ الـ14 مليون جنيه لتطوير المصنع نظير الموافقة على استغلاله لمدة 10 سنوات.

وأصدر اللواء خالد فوده، تعليمات للواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، بطرح المشروع في مناقصة عامة والإعلان عنها لجميع المواطنين.

يذكر أن مشروع مصنع تدوير المخلفات الصلبة بشرم الشيخ تم إنشاءه بمنحه من المفاوضية الأوربية عام 2006، وقامت محافظة جنوب سيناء بتشغيله خلال الفترة من 2009 حتى 2010، ثم توقف العمل بالمصنع لعدم وجود عمالة وتم سرقته خلال الانفلات الأمني الذى حدث عقب ثورة 25 يناير.