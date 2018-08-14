100 ألف دولار جوائز مشروعات الأفلام العربية فى ملتقى «القاهرة السينمائى»

كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى، أن قيمة الجوائز التى تتنافس عليها مشروعات الأفلام العربية فى ملتقى القاهرة السينمائى، تصل إلى 100 ألف دولار.

وتنطلق النسخة الخامسة من ملتقى القاهرة السينمائى على هامش الدورة الـ40 مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر، كإحدى فاعليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وأكدت إدارة المهرجان، أن الجوائز يقدمها رعاة من أهم مؤسسات السينما فى العالم العربى، أبرزها؛ شبكة OSN وCreative Media Ventures ونيوسنشرى للإنتاج الفنى وFront Row Filmed Entertainment واستوديوهات أروما لخدمات ما بعد الإنتاج ومركز السينما العربية.

وأوضح المهرجان، أن باب التقدم للمشاركة فى الملتقى مستمر حتى 14 سبتمبر المقبل، ويُشترط أن ينتمى مخرج الفيلم إلى جنسية عربية، وأن يكون مشروعه فيلما روائيا أو وثائقيا طويلا، وأن يكون الفيلم فى مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، وأن يكون مخرج الفيلم قد سبق له إخراج فيلم واحد على الأقل طويل أو قصير، وسوف تختار لجنة التحكيم 15 مشروعا روائيا وتسجيليا للمشاركة فى الملتقى.

يذكر أن ملتقى القاهرة السينمائى هو منصة تتيح لصناع الأفلام العرب فرصة لتوسيع شبكة علاقاتهم فى مجال السينما العالمية وتلقى الدعم الذى يحتاجونه حتى ترى أفلامهم النور. بالإضافة إلى ذلك سوف تضم لجنة التحكيم ألمع الأسماء فى مجال السينما لاختيار مشروعات الأفلام التى سوف تحصل على الجوائز المالية المقدمة من رعاة الملتقى.