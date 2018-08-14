«البنتاجون» تحدد هوية جندي أمريكي قتل في جنوب أفغانستان

حددت وزارة الدفاع الأمريكية هوية جندي أمريكي قُتل أثناء عملية جرت في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن السيرجنت ريمووند راروجال ترانسفيجوراسيون، المنحدر من هاواي، والذي كان يبلغ من العمر 36 عاما، قُتل يوم 12 أغسطس الجاري، نتيجة جروح نجمت عن انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وأوضح البيان، أن "ترانسفيجوراسيون" كان أحد أفراد فريق القوات الخاصة الأمريكية، من قاعدة "لويس-ماكورد المشتركة" في ولاية واشنطن.

ولم يحدد البيان الموقع الذي لقي فيه "ترانسفيجوراسيون" حتفه.

وتهيمن قوات "طالبان" على أكثر من 80% من إقليم هلمند، في حين تسيطر الحكومة على عاصمة الإقليم فقط واثنين آخرين من المراكز المحلية.

وتتمركز حاليا قوات أمريكية قوامها 154 ألف جندي في أفغانستان، ضمن مهمة "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بالاإضافة إلى تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة وعناصر تنظيم "داعش".

وقُتل جنديان أمريكيان في أفغانستان في الأسبوع الثاني من شهر يوليو الماضي، خلال عمليات في تلك الدولة التي مزقتها الحرب.