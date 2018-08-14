القضاء التونسي يرسل تكفيريين إلى السجن بتهمة التحضير لعمل إرهابي

أودع القضاء التونسي عنصرين تكفيريين بالسجن، بعد إلقاء القبض عليهما بتهمة التحضير لشن عملية إرهابية باستخدام المتفجرات.

وأفادت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بأن مصلحة مكافحة الإرهاب بسوسة كشفت عن مخطط إرهابي لعنصرين تكفيريين بسن 19 عام و21 عام متبنيان للفكر الداعشي، مشيرة إلى أن المعاينة الفنية لأجهزتهما الالكترونية أثبتت تواصلهما مع عناصر إرهابية بسوريا وليبيا.

وأوضحت، أن العناصر الإرهابية كانت تقدم لهما دروس في صنع المتفجرات، وطرق استعمال السكين خلال عمليات الطعن.

كما أفادت بأن التحقيق معهما أفضى، إلى الكشف عن تخطيطهما للقيام بعملية نوعية عبر الاستفادة من دورس العناصر الإرهابية في الخارج.