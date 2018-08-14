فيلم «ذا مج» يحقق 100 مليون دولار ليلة افتتاحه

و«مهمة مستحيلة» يتخلى عن المركز الأول فى شباك الإيرادات

حقق فيلم الأكشن والخيال العلمى «ذا مج» The Meg، بطولة النجم العالمى جيسون ستاثام، مائة مليون دولار كحصيلة إيرادات افتتاحية العرض فى 42 سوق عالمية حول العالم.

فيلم The Meg ينتمى لنوعية الأكشن والخيال، وهو من بطولة روبى روز، وجيسون ستاثام، وراين ويلسون، وروبرت تايلور، وجيسيكا ماكنامى، وكليف كيرتس، ولى بينجبينج، ومن إخراج جون تيرتلتوب، القصة مستوحاة من الكتاب الذى يحمل نفس الاسم للكاتب ستيف ألتن، ومن تأليف دين جورجاريس، وجون هوبر، وإريك هوبر.

تدورقصة الفيلم قبل خمس سنوات، حيث واجه الغطاس والكابتن البحرى جوناس تايلور خطرًا غير معروف فى الأعماق غير المكتشفة فى خندق ماريانا الذى أجبره على إجهاض مهمته والتخلى عن نصف طاقمه، وعلى الرغم من أن الحادثة كلفته حياته فى النهاية، من قبل مخلوق بحرى ضخم يبلغ طوله 70 قدمًا، من المعتقد أنها انقرضت لأكثر من مليون سنة، ومن ثم يتلقى مكالمة عن غرق غواصة على متنها زوجته السابقة، ما يضع مخاوفه ويخاطر بحياته وحياة كل شخص محاصرًا فى سؤال واحد: هل يمكن أن يكون أكبر مفترس بحرى موجود على قيد الحياة؟.

وتراجع فيلم الحركة (مهمة مستحيلة) من المركز الأول الذى احتله الأسبوع الماضى إلى المركز الثانى محققا 20 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم كروز وهنرى كافيل وريبيكا فيرجسون ومن إخراج كريستوفر ماك كويرى.

كما تراجع فيلم الرسوم المتحركة والكوميديا (كريستوفر روبن) من المركز الثانى إلى المركز الثالث مسجلا 12.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة يوان مكريجور وهايلى أتويل وبرونتى كارمايكل ومن إخراج مارك فورستر.

وفى المركز الرابع جاء فيلم الرعب الجديد (سلندر مان) بإيرادات بلغت 11.3 مليون دولار. الفيلم من إخراج سيلفاين وايت وبطولة جوى كينج وجوليا جولدانى تيليس وجاز سينكلاير.

وفى المركز الخامس جاء فيلم الكوميديا والجريمة الجديد (بلاك كلانسمان) بإيرادات بلغت 10.8 مليون دولار. الفيلم من بطولة جون ديفيد واشنطن وآدم درايفر ولورا هارير ومن إخراج سبايك لى.