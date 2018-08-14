«ميركل» تدعو للتنوع والتوصل لحلول توافقية في أوروبا

دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للتحلي بالتنوع، والقدرة على التوصل لحلول وسط، اليوم الثلاثاء، خلال حلقة نقاش مع المواطنين بشأن السياسة الأوروبية في مدينة ينا شرقي ألمانيا.

وقالت «ميركل»، اليوم، بالنظر إلى التيارات القومية والانفصالية: «دعونا لا نجعل الحل الوسط أمرًا سيئًا».

وأكدت، أن التيار الوسطي السياسي على المستوى الأوروبي لديه مسؤولية بصفة خاصة «ألا ينتقد ببساطة فحسب، وإنما يقوم بصياغة شيء»، ولكنها أشارت أيضًا إلى أنه «لا يمكن لأوروبا الاقتصار على فعل ما تجده ألمانيا صائبًا».

وأضافت المستشارة الألمانية، أن الديمقراطية لا تعني اتخاذ القرارات بالأغلبية فقط، ولكنها تعني أيضا حماية الأقليات، وقالت: «أوروبا ستنجح فقط، إذا قلت أيضًا: إننا فخورون بأن نكون مختلفين. إننا لا نسعى أن نصبح جميعا متشابهين».

ورحبت «ميركل»، بشكل أساسي بفكرة الحد من البيروقراطية في أوروبا التي دعا إليها مشاركون في النقاش، ولكنها قالت في الوقت ذاته: «لدينا أيضا الانطباع بأننا غالبا ما نكون دقيقين للغاية في ألمانيا».

ودافعت المستشارة الألمانية، خلال النقاش مع المواطنين عن إتباعها لنهج أوروبي في سياسة الهجر، وقالت إن الحكومة الاتحادية تتعاون مثلاً مع إيطاليا وفرنسا والمفوضية الأوروبية حاليا في مكافحة الإتجار بالبشر في دولة العبور الأفريقية، النيجر.