تقدم لكم بوابة الشروق، بث مباشر للقاء طلائع الجيش وبيراميدز ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمقامة على ستاد جهاز الرياضة العسكري.
تشكيل طلائع الجيش :
حراسة المرمي : محمد بسام
خط الدفاع : محمد ابو المجد - خالد سطوحي - علي الفيل - عاصم صلاح
خط الوسط : أحمد سامي - محمد رزق - فرانك استيفين
خط الهجوم : كريم طارق - عمرو عموري - مصطفي محمد
تشكيل بيراميدز :
حراسة المرمي : مهدي سليمان
خط الدفاع : عبدالله بكري - علي جبر -عمر جابر - محمد حمدي
خط الوسط : نبيل عماد - محمد مجدي قفشة - محمد فاروق
الهجوم : كينو - رودريجينهو - لوكاس ريبامار