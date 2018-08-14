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تقدم لكم بوابة الشروق، بث مباشر للقاء طلائع الجيش وبيراميدز ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمقامة على ستاد جهاز الرياضة العسكري.

تشكيل طلائع الجيش :

حراسة المرمي : محمد بسام

خط الدفاع : محمد ابو المجد - خالد سطوحي - علي الفيل - عاصم صلاح

خط الوسط : أحمد سامي - محمد رزق - فرانك استيفين

خط الهجوم : كريم طارق - عمرو عموري - مصطفي محمد

تشكيل بيراميدز :

حراسة المرمي : مهدي سليمان

خط الدفاع : عبدالله بكري - علي جبر -عمر جابر - محمد حمدي

خط الوسط : نبيل عماد - محمد مجدي قفشة - محمد فاروق

الهجوم : كينو - رودريجينهو - لوكاس ريبامار