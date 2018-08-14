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مقتل وإصابة 7 عراقيين في انفجار شرقي بغداد

بغداد- د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 1:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 1:45 م

أعلنت الشرطة العراقية، مقتل 3 مدنيين وإصابة 4 آخرين، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار في سوق شعبية في حي الصدر الشيعي شرقي بغداد.

وقالت الشرطة، في بيان صحفي اليوم، إن انفجارا وقع في سوق مريدي الشعبي ضمن قاطع مدينة الصدر؛ ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 4 آخرين.

وأشارت إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج والتحقيق جاري لمعرفة ملابسات الحادث ونوعية الانفجار.

وذكرت أن قيادة عمليات بغداد نفذت أكثر من حملة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة في منطقة سوق مريدي وغيرها من مناطق بغداد، مطالبة بضرورة تبليغ القوات الأمنية عن الأجسام الغريبة والعناصر المشبوهة التي تنتهز الفرص للمتاجرة بالأسلحة غير المرخصة.


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