بوكا جونيورز يتوجه إلى إسبانيا لملاقاة برشلونة في كأس خوان جامبر

سافر فريق كرة القدم لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني مساء أمس الاثنين إلى إسبانيا لمواجهة نظيره برشلونة غدا الأربعاء في بطولة كأس خوان جامبر.



وكأس خوان جامبر هي بطولة ودية ينظمها النادي الكتالوني سنويا تخليدا لذكرى مؤسسه، السويسري خوان هانز جامبر.



وقال كارلوس تيفيز، مهاجم وأيقونة نادي بوكا جونيورز قبل التوجه إلى مدينة برشلونة الإسبانية بصحبة فريقه: "إنها مباراة علينا أن نجعل النادي يظهر خلالها بقدمين ثابتتين، نعرف من هم وعلينا أن نقدم أداء جيدا".



ويتربع بوكا جوينورز على صدارة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم منذ 610 يوما.



وفاز بطل الدوري الأرجنتيني في النسخة الجديدة للمسابقة لموسم 2018/2019 بهدف نظيف على ضيفه تايريز في مباراة أظهر خلالها قوته وسيطرته ولكن غاب عنه فيها الأداء الجمالي.



وقال المدير الفني لبوكا جونيورز، جويرمو باروس سكوليتو: "سنحاول أن نستمتع بهذه المباراة أمام برشلونة وأن نقف على المستوى الذي نتمتع به".



وأشار تيفيز إلى اللقاء الذي سيجمعه بمواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الذي لعب بجواره في المنتخب الأرجنتيني خلال بطولتي كأس العالم 2006 بألمانيا و2010 بجنوب أفريقيا، وبطولات دولية أخرى.



وأضاف المهاجم الأرجنتيني المخضرم، الملقب بـ "الأباتشي" قائلا: "اللعب ضده أو من أجله دائما ما يجعلني سعيدا، ولهذا أنا سعيد بمواجهته والنظر إليه عن قرب".